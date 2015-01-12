重发-中国货币市场：主要回购利率小幅波动，IPO影响暂有限

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路透上海1月12日 - 中国银行间市场周一早盘回购利率 小幅波动，隔夜和14天期小降，七天期稍升；资金整体仍稍供大于求，IPO影响暂有限，未来两日新股申购将步入高峰期，资金变化情况仍需继续关注。

他们指出，从目前来看，本次新股发行的冲击弱于此前两轮，一方面是1月以后资金的供给一直相当宽松，此外本次IPO和缴税在时间段上有所错开，也降低了对流动性的影响。

“不紧，14天以内都有供给，可能就是没减点了，非银（机构）上周就备了一些（跨新股申购周期的资金），”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，本月缴税的主要影响时间是下周，和IPO的叠加冲击效应不及前两个月。

上述上海的交易员并指出，尽管IPO对流动性的压力暂小于预期，但随着2月春节的临近，节日的资金需求就会慢慢增多，资金面的压力也将逐渐加大。

本周将有22家公司首次公开发行(IPO)。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7185 2.7564 -3.79

七天 3.7993 3.7589 +4.04

14天 4.7463 4.7895 -4.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2000 0.5350 +266.50

七天 5.8900 4.7050 +118.50

14天 5.0000 5.0000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.8300 -7.00

七天 3.8200 3.8000 +2.00

14天 4.7300 4.8000 -7.00

Shibor

其中:隔夜 2.7530 2.8050 -5.20

七天 3.7620 3.7380 +2.40

三个月 4.9061 4.9250 -1.89