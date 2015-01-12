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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 13:13 BJT

香港股市：恒指早盘攀升，长江实业与和记黄埔大涨

路透上海1月12日 - 香港股市恒生指数周一早盘收高，长江实业 与和记黄埔 大涨，香港首富李嘉诚公布的大型重组计划受到投资界欢迎，他表示这么做的目的是提升股东价值。

恒生指数 早盘上涨0.1%至23,933.23点。恒生国企指数 跌1.4%至11,916.98点。

恒生AH股溢价指数 报在约127.92。

恒指成分股整体成交量为7亿股。(完)
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