台湾股市：小幅收跌，台积电法说前投资人保守看待

路透台北1月12日 - 台湾股市周一收盘小幅下跌。分析师指出，美股上周拉回影响台股表现，投资人在本周四重量级权值股--台积电 举行法人说明会前保守看待，预估大盘短线将在区间陷入盘整。

台湾加权指数 收跌0.4%或37.28点，报9,178.30点；成交初值 为838.06亿台币，上交易日修正后为989.08亿。

兆丰投顾分析师指出，在上周两家外资券商提出对台积电的保守看法后，台积电今日下挫压抑了大盘，但与此同时，此前因低油价能受挫的塑化股，今日也跌多回涨，显示市场对利多利空反应钝化，区间盘整格局将延续一段时间。

〞现在大概就是要等到希腊选举了，看看市场对消息的反应是激烈还是温和。〞上述不具名分析师说。

他指出，国际局势忽多忽空，投资人倾向等待个股的具体表现，大盘本周或将横向整理，今日因指数已经下跌，明日下档空间不大，预估在月线有下档支撑，指数表现约在9,100-9,250点间。

台积电上周遭两家欧系证券商调降投资评等，因预期2015年的成长动能不若去年。该公司 本周四(15日)将举行法人说明会。

台积电今日收低1.49%报132台币，宣布购入台积固态照明的晶元光电 则收高1.6%至63.5台币。