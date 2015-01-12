台湾股市：小幅收跌，台积电法说前投资人保守看待

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾股市周一收盘小幅下跌。分析师指出，美股上周拉回影响台股表现，投资人在本周四重量级权值股--台积电 举行法人说明会前保守看待，预估大盘短线将在区间陷入盘整。
台湾加权指数 收跌0.4%或37.28点，报9,178.30点；成交初值 为838.06亿台币，上交易日修正后为989.08亿。
兆丰投顾分析师指出，在上周两家外资券商提出对台积电的保守看法后，台积电今日下挫压抑了大盘，但与此同时，此前因低油价能受挫的塑化股，今日也跌多回涨，显示市场对利多利空反应钝化，区间盘整格局将延续一段时间。
〞现在大概就是要等到希腊选举了，看看市场对消息的反应是激烈还是温和。〞上述不具名分析师说。
他指出，国际局势忽多忽空，投资人倾向等待个股的具体表现，大盘本周或将横向整理，今日因指数已经下跌，明日下档空间不大，预估在月线有下档支撑，指数表现约在9,100-9,250点间。
台积电上周遭两家欧系证券商调降投资评等，因预期2015年的成长动能不若去年。该公司 本周四(15日)将举行法人说明会。
台积电今日收低1.49%报132台币，宣布购入台积固态照明的晶元光电 则收高1.6%至63.5台币。
本地时间14:06时，区域股市涨跌互见，上海股市 重挫2.32%，香港恒生指数 则升0.12%。（完）
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。