《交易视点》中国转债市场供给明显下降，利好存量转债--中信证券

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海1月12日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，平安、中行、工行等大盘转债相继赎回，转债市场供给明显下降，利好存量转债。短期内看好浙能、民生转债，中长期仍看好冠城等军工板块和东方等国企改革板块。
基于降息周期已经打开，股市中长期持续向好，利好转债；由于经济数据持续低迷，通胀继续维持在低位，虽由于同业存款暂不缴存款准备金而全面降准预期减少，但资金面宽松持续，中期牛市不改。
**股市中期震荡上行趋势未改**
牛市下股市震荡上行，波幅增大。股市依旧震荡上行，上证综指周五在最后一个小时的波幅达到100点，且股市的风格略有转换，创业板和中小板等非权重板块补涨。
大盘转债的赎回导致转债稀缺性凸显，转债上涨幅度远超正股。上周由于平安转债临近赎回，转债的稀缺性开始显现，在中信固收平价指数上涨+2.0%的情况下，中信固收转债指数上涨+4.5%。
股市方面，我们继续维持之前的判断，预计本周市场仍然震荡上行，中期趋势仍未改变。原因如下：
1）通胀仍维持在地位， 货币政策在中期内将持续宽松，利率中长期趋势向下；2）企业及交易所改革密集推出（基金T+0 交易、上证50ETF 期权），催化剂不断；3）短期经济基本面仍不是市场的主要矛盾，对市场中期趋势真正有冲击的因素为通缩风险，仍需观察。(完)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。