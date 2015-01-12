《交易视点》中国转债市场供给明显下降，利好存量转债--中信证券

路透上海1月12日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，平安、中行、工行等大盘转债相继赎回，转债市场供给明显下降，利好存量转债。短期内看好浙能、民生转债，中长期仍看好冠城等军工板块和东方等国企改革板块。

基于降息周期已经打开，股市中长期持续向好，利好转债；由于经济数据持续低迷，通胀继续维持在低位，虽由于同业存款暂不缴存款准备金而全面降准预期减少，但资金面宽松持续，中期牛市不改。

**股市中期震荡上行趋势未改**

牛市下股市震荡上行，波幅增大。股市依旧震荡上行，上证综指周五在最后一个小时的波幅达到100点，且股市的风格略有转换，创业板和中小板等非权重板块补涨。

大盘转债的赎回导致转债稀缺性凸显，转债上涨幅度远超正股。上周由于平安转债临近赎回，转债的稀缺性开始显现，在中信固收平价指数上涨+2.0%的情况下，中信固收转债指数上涨+4.5%。

股市方面，我们继续维持之前的判断，预计本周市场仍然震荡上行，中期趋势仍未改变。原因如下：

1）通胀仍维持在地位， 货币政策在中期内将持续宽松，利率中长期趋势向下；2）企业及交易所改革密集推出（基金T+0 交易、上证50ETF 期权），催化剂不断；3）短期经济基本面仍不是市场的主要矛盾，对市场中期趋势真正有冲击的因素为通缩风险，仍需观察。(完)