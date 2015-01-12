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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 13:43 BJT

印度经济：放缓之势已触底，料将加速扩张--财政部顾问

路透印度甘地讷格尔1月12日 - 印度财政部首席经济顾问Arvind Subramanian周一表示，印度经济成长放缓之势已触底，经济扩张速度料将加速。

过去两年印度经济成长率不到5%，为1980年代以来最久一次低于平均水准。然3月止的财政年度料将成长约5.5%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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