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债券 | 2015年 1月 12日 星期一 14:15 BJT

美国经济：2014年各县经济快速成长，但仍未恢复到危机前水准--协会

路透华盛顿1月12日 - 美国郡县协会(National Association of Counties)周一发布的一份报告显示，去年美国几乎所有县的经济均呈现快速增长态势，不过目前很少有哪个县恢复到2007-2009年衰退之前的水平。

根据该机构的数据，2014年美国3,069个县的失业率近乎全部下降，但仍未能达到经济衰退前的低位。

2014年，只有5%的县失业率能够下探到衰退前的低点，25%左右的县恢复到了衰退前的就业水平。

尽管2014年有近半数的县就业成长加速、经济生产扩张且住房价格持稳，但仅有65个县的经济完全从衰退中复苏。

规模较大的县去年表现落后，仅有一个人口逾50万县的失业率触及危机前的低位。中等规模的县就业成长速度最快。这类县的人口在5-50万之间。

美国国家就业数据也印证了该机构的数据。2014年美国失业率定格在5.6%，较2013年12月低了逾一个百分点。但仍落后于危机前低点4.4%的水平。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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