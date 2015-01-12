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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 13:45 BJT

澳洲股市：收低，油价及铁矿石价格下滑的影响胜过国内乐观就业数据

路透悉尼1月12日 - 澳洲股市周一收低，投资人无视国内聘雇数据乐观，在石油及铁矿石价格持续疲软之中，出脱资源类股票。

美国就业数据疲软，海外股市走低也加重澳股压力。

指标S&P/ASX 200指数 收低42.9点或0.8%，至5,422.7点。(完)
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