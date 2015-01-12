国际油市：美国两家大型炼厂发生火灾，料打压原油而支撑油品价格

费城工厂的供应中断程度较严重，但可能仅是短暂的。周日下午时，PES称已开始进行重启该厂日加工20万桶的Point Girard部分设备。该装置因数起小火警以及剧烈燃烧等因素引发一连串系统运作问题而关闭。预计该设备重启程序可在周二之前完成。

而位于俄亥俄州Lima炼厂的设备前景较不明朗。一位消息人士说，现在判断该设备何时可能恢复运作还言之过早。爆炸以及后续的失火导致该厂日加工2.6万桶的加氢裂化装置(isocracker)大范围损坏。爆炸也波及邻近的超重整装置(ultraformer)。

分析师表示，这两起事故是数月来首度有炼厂大范围中断运作，对于疲软油品市场或许是一剂强心针。2012年时，Girard Point设备也曾发生火灾，当时造成纽约港口价格溢价上升数美分，因交易商预期供应将短缺。

一位熟悉Lima厂运作的消息人士说，该炼厂有充裕的柴油及航空煤油(航空燃油)库存，但汽油储油槽仅用上了储存容量的60%。

然而在现货原油市场，这两起事故可能拉高数月以来持续增加的压力，因西非原油的潜在需求客户将少了一个，加拿大合成原油也少了一个大买家。西非原油价差已经来到2009年以来最为疲软水准。