国际油市：美国两家大型炼厂发生火灾，料打压原油而支撑油品价格

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
费城工厂的供应中断程度较严重，但可能仅是短暂的。周日下午时，PES称已开始进行重启该厂日加工20万桶的Point Girard部分设备。该装置因数起小火警以及剧烈燃烧等因素引发一连串系统运作问题而关闭。预计该设备重启程序可在周二之前完成。
而位于俄亥俄州Lima炼厂的设备前景较不明朗。一位消息人士说，现在判断该设备何时可能恢复运作还言之过早。爆炸以及后续的失火导致该厂日加工2.6万桶的加氢裂化装置(isocracker)大范围损坏。爆炸也波及邻近的超重整装置(ultraformer)。
分析师表示，这两起事故是数月来首度有炼厂大范围中断运作，对于疲软油品市场或许是一剂强心针。2012年时，Girard Point设备也曾发生火灾，当时造成纽约港口价格溢价上升数美分，因交易商预期供应将短缺。
一位熟悉Lima厂运作的消息人士说，该炼厂有充裕的柴油及航空煤油(航空燃油)库存，但汽油储油槽仅用上了储存容量的60%。
然而在现货原油市场，这两起事故可能拉高数月以来持续增加的压力，因西非原油的潜在需求客户将少了一个，加拿大合成原油也少了一个大买家。西非原油价差已经来到2009年以来最为疲软水准。
对油品市场的影响可能很小，因库存是上升的。美国数据显示，上周美国汽油及燃料油库存上升逾1,900万桶，增幅创下历来最大。 (完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 张明钧)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。