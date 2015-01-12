新兴汇市：印尼卢比领涨新兴亚币，因美国薪资意外下降

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 118.18 118.52 +0.29 +1.25 119.66 坡元 1.3315 1.3334 +0.14 -0.41 1.3260 台币 31.846 31.936 +0.28 -0.40 31.718 韩元 1080.78 1090.00 +0.85 +1.71 1099.30 泰铢 32.81 32.90 +0.27 +0.27 32.90 菲律宾披索 44.85 44.95 +0.22 -0.29 44.72 印尼卢比 12560.00 12650.00 +0.72 -1.43 12380.00 印度卢比 62.16 62.32 +0.26 +1.40 63.03 马币 3.5510 3.5625 +0.32 -1.53 3.4965 人民币 6.1982 6.2086 +0.17 +0.09 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/白云; 审校 艾茂林/李婷仪/蔡美珍)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。