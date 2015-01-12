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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:27 BJT

新兴汇市：印尼卢比领涨新兴亚币，因美国薪资意外下降

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.18    118.52   +0.29   +1.25    119.66
    坡元            1.3315    1.3334   +0.14   -0.41    1.3260
    台币          31.846    31.936   +0.28   -0.40    31.718
    韩元           1080.78   1090.00   +0.85   +1.71   1099.30
    泰铢             32.81     32.90   +0.27   +0.27     32.90
    菲律宾披索       44.85     44.95   +0.22   -0.29     44.72
    印尼卢比      12560.00  12650.00   +0.72   -1.43  12380.00
    印度卢比       62.16     62.32   +0.26   +1.40     63.03
    马币            3.5510    3.5625   +0.32   -1.53    3.4965
    人民币          6.1982    6.2086   +0.17   +0.09    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王洋/白云; 审校 艾茂林/李婷仪/蔡美珍)
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