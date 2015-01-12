美国个股：Nasdaq已与数家银行接洽，拟代管黑池交易--华尔街日报

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透1月12日 - 华尔街日报援引Nasdaq OMX Group 执行长Robert Greifeld报导称，该公司已与数家大型银行接洽，提议接管他们所谓的“黑池”交易，并计划寻求获得监管机构的核准。
华尔街日报引述Greifeld的话称，这一新计划是为了因应公司客户的需求，而非战略调整。
Nasdaq的市占率一直在流失，被券商所经营的替代交易系统抢走，部分是因为券商想要避免偏高的交易费。这些系统就包括黑池在内。
黑池是券商经营的电子交易平台，且数家大型银行也有黑池交易。该交易允许投资者匿名交易，而且只在交易后才提供交易数据，使得市场上其他人士得知买卖方意图并加以阻挠的可能性大为降低。
上个月花旗集团 表示，将关闭旗下另类股票交易平台LavaFlow，当时正值监管机构对券商经营的交易平台严加审查，迫使银行业者重新思考相关成本之际。
富国银行 则在10月结束黑池交易，指称因需求减少。
Greifeld对华尔街日报表示，银行的成本飙升，而我们的工作是想想如何帮银行解决这个问题。
报导并指称，透过技术、监督软体(软件)和监管经验，Nasdaq能够帮银行管理黑池交易，同时让银行能以较交易所还低的价格来交易，且银行客户也能匿名交易。
该报称，最终的商业产品还没完成，且计划可能会调整。
由于是在美国正常上班时间之外，无法立即联系到Nasdaq人士置评。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f