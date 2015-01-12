汽车产业：2014年中国汽车销量同比增长6.9%，较2013年大幅放缓--CAAM

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一表示，2014年中国汽车市场销量增幅从上年的13.9%降至6.9%。中国是全球最大汽车市场。
中国汽车工业协会在北京举行的记者会上称，2014年中国汽车销售总量为2,350万辆。
12月汽车销量较上年同期增长12.9%，11月和10月增幅分别为2.3%和2.8%。
中国经济增长率接近24年来最慢速度，打压汽车市场的增速放缓，并使全球汽车生产商和中国经销商之间的关系变得紧张。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。