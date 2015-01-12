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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:32 BJT

汽车产业：2014年中国汽车销量同比增长6.9%，较2013年大幅放缓--CAAM

路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一表示，2014年中国汽车市场销量增幅从上年的13.9%降至6.9%。中国是全球最大汽车市场。

中国汽车工业协会在北京举行的记者会上称，2014年中国汽车销售总量为2,350万辆。

12月汽车销量较上年同期增长12.9%，11月和10月增幅分别为2.3%和2.8%。

中国经济增长率接近24年来最慢速度，打压汽车市场的增速放缓，并使全球汽车生产商和中国经销商之间的关系变得紧张。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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