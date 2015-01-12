路透基点：台湾强茂集团寻求35亿台币贷款--TRLPC

路透1月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于高雄市冈 山区的半导体产品制造商强茂集团，正在寻求35亿台币（1.10亿美元）五 年期贷款。 台湾土地银行和台湾合作金库担任本案的牵头行兼簿记行。此外，台 湾土地银行还为额度分配行，而台湾合作金库亦为担保品管控行。 该案包括两部分：A档是15亿台币定期贷款，用于再融资；B档是20亿 台币循环信贷，用作运营资本。 两部分贷款都以土地、厂房和机械设备作为担保，利率都较台北金融 业拆款定盘利率(TAIBOR)加码105个基点。根据借款人的税前年收入水平 ，贷款利率还有10个基点的浮动空间。 B档可以台币或美元提取。如果借款人以美元提取资金，并且台北外 汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与伦敦银行间拆放款利率(Libo r)的息差超过30个基点，那么借款人需要支付超出的利率部分。 银行受邀以四个层次参贷：承诺5.6亿台币或以上的银行，获得牵头 行头衔和18个基点的前端费；承诺4.90-5.59亿台币的银行，获得牵头行 头衔和12个基点的费率；承诺2.80-4.89亿台币的银行，获得联合安排行 头衔和8个基点的费率；承诺2.10-2.79亿台币的银行，获得3个基点的费 率。 A档贷款将在两年宽限期过后，分13次每季度不等额偿还：2%（第1-6 次）、10%（第7-10次）和16%（第11-13次）。 B档在两年宽限期过后，每年10%递减偿还。 银行回复截止为2月13日。（完） (编译 高琦 审校 艾茂林)