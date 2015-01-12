《中国企业债发行日程表》--1月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限8.09% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 沈阳铁西区 12 7 1/13簿记建档 上限7.50% AA 1/14-1/16 广发证券 国资经营公司 (第3-7年末每年还20%本金，中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 1/13簿记建档 *上限8.09% AA 1/14-1/16 宏源证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 湘潭市万楼 20 7 1/13簿记建档 *上限7.73% AA 1/14-1/19 西南证券 新城建投公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 *上限8.00% AA 1/15-1/19 华西证券

(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券

(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证) ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)