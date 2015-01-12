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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:35 BJT

韩国股市：小幅下跌，因投资人获利了结

路透首尔1月12日 - 韩国股市周一下跌，因有进一步迹象显示全球经济成长放缓，迫使投资者趁股市连涨三日后获利了结。

韩股综合股价指数 收低0.19%，报1,920.95点。(完)
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