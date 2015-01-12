韩国汇市：韩元兑美元升至两个月高位，因美元受本土薪资数据打压

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透首尔1月12日 - 韩元兑美元周一上涨至逾两个月高位，之前数据显示美国薪资意外下降，令那些押注美联储将提前升息的美元多头失望。
韩元兑美元 在本土市场收报1,081.4，创下11月4日以来的最高，上周五收报1,090.0。
在韩国总统朴槿惠强调经济政策制定者要及时采取措施应对形势的重要性之后，韩元短暂回吐大部分盘初录得的涨幅，不过随后韩国总统一位助手表示，总统朴槿惠在周一记者会上谈及政策当局合作时，关于利率政策的评论并未假设降息。韩元由此扳回失地。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。