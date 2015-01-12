版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:37 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至两个月高位，因美元受本土薪资数据打压

路透首尔1月12日 - 韩元兑美元周一上涨至逾两个月高位，之前数据显示美国薪资意外下降，令那些押注美联储将提前升息的美元多头失望。

韩元兑美元 在本土市场收报1,081.4，创下11月4日以来的最高，上周五收报1,090.0。

在韩国总统朴槿惠强调经济政策制定者要及时采取措施应对形势的重要性之后，韩元短暂回吐大部分盘初录得的涨幅，不过随后韩国总统一位助手表示，总统朴槿惠在周一记者会上谈及政策当局合作时，关于利率政策的评论并未假设降息。韩元由此扳回失地。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王洋; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐