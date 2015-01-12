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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元在就业报告出炉后处于守势

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    *  澳元/美元升0.57%，美元/日圆跌0.16%，新西兰元兑美元涨0.26%
，欧元兑美元升0.15%
    * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.03%，沪综指 跌1.81
%，布兰特原油下挫1.68%。日本市场休市。
    * 欧洲央行印钞面临法律挑战，不会一帆风顺 
    * 日本2015/16财年预算料突破8,000亿美元创新高，但发债减少--消
息 
    * 日本经济将出现反弹，2015财年实质GDP料成长1.5%--政府预估 
(完)
        
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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