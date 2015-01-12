版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:55 BJT

标题新闻：惠誉称和记黄埔重组案不影响其'A-'的长期发行人违约评级，展望仍为稳定

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲
浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐