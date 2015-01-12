俄罗斯央行：2014年在汇市卖出761亿美元和54亿欧元以干预卢布汇率

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透莫斯科1月12日 - 国际文传电讯社周一引述央行数据报导称，俄罗斯央行2014年共计动用761.3亿美元和54.1亿欧元对汇市进行干预。
去年12月的汇市干预规模为119亿美元。俄罗斯央行去年大举干预汇市，因乌克兰危机导致国际关系紧张以及俄罗斯主要出口商品石油价格暴跌，卢布汇价大幅贬值。(完)
(编译 王兴亚；审校 张明钧)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。