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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 15:24 BJT

俄罗斯央行：2014年在汇市卖出761亿美元和54亿欧元以干预卢布汇率

路透莫斯科1月12日 - 国际文传电讯社周一引述央行数据报导称，俄罗斯央行2014年共计动用761.3亿美元和54.1亿欧元对汇市进行干预。

去年12月的汇市干预规模为119亿美元。俄罗斯央行去年大举干预汇市，因乌克兰危机导致国际关系紧张以及俄罗斯主要出口商品石油价格暴跌，卢布汇价大幅贬值。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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