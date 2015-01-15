港报社评：未弥合社会撕裂，施政裹足难前--经济日报1月15日

公众对昨公布的施政报告评价不高，惟报告对经济民生问题非没新点子，只是社会日益撕裂下，忧港府无力执行。故港府首务应是在后占领时代弥合官民裂痕，才有望让施政回正轨。

港府施政要有效落实，真正关键实是在后占领时代力求消减社会矛盾，重新团结港人，将施政推回正轨。可惜的是，现届政府上任两年多以来，官民关系日趋恶化，尤其在占领运动爆发后，社会弥漫的敌意更为严重。

昨天的施政报告宣读过程，正是个中显例。当特首梁振英步入立法会会议厅准备宣读报告时，泛民主派议员便拉队离场以示不满，虽有指泛民此举不负责任，但此正好反映行政立法关系正陷回归后最恶劣境地。

梁振英在报告引言中，高调点名批评有大学学生刊物提及港人“自决”，其后更斥此形同主张“港独”，无论是如一些意见指特首小题大做，又或此问题确需处理，但其客观效果，就是挑起社会新争拗，此与营造社会和谐气氛、团结港人、凝聚民意力推施政的正途，实背道而驰。

市民有责思考，若续紧抱个人利益与价值观，拒绝妥协让步，港府纵有惠民新政策，施政亦恐说易行难。惟手执公权力的港府，实有更大责任，以香港发展与港人利益为重，真心释出善意、虚心聆听不同民意，以弥合社会裂痕，莫再增添新伤口。只有特首、官员、议员、市民皆放下敌意，愿意沟通对话，才有望在千头万绪的民生经济难题中共觅出路。否则香港势在严重分歧对立下，更为裹足不前。

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