版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 15:35 BJT

韩国债市：所有年期公债收益率均创下纪录收盘低位

路透首尔1月12日 - 韩国所有年期公债收益率(殖利率)周一均创纪录收盘低位，因总统朴槿惠关于利率政策的评论，促使交易商提升很快降息的预期。

韩国一年期公债收益率 下跌4.1个基点报1.981%，创纪录收盘低位。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐