港报财经评论：美经济有转弱征兆--信报1月15日

美经济有转弱征兆/ 习广思

美股周一表演大上大落的惊险动作，高低波幅425点，道指最终收市只跌27点。本来美股未跌穿上升通道，无谓敲警钟，但今年至今美股各类指数中，运输股指数及银行股指数分别跌了4.1%及7%，比道指的1.17%跌幅为多。这两个分类指数一向被视为经济的领先指标，聪明钱或已洞悉美国经济有可能放缓。美国去年第三季经济增长达5%，就业市场不断改善，消费信心升至2007年的高位。不过，不少市场指标都在发出相反的调子，上述分类指数的表现，油价大跌，反映制造业需求的铜价本周跌了9.25%，各主要国家的国债息率近期纷纷下试低位，都显示市场对经济前景发出担忧讯号。

昨晚美国公布的12月零售数据远逊预期，按月跌0.9%，市场预期跌0.1%，撇除汽车及汽油的零售按月也跌0.3%，市场预期升0.5%。巨大落差令标指期货急跌1.3%，再试本月7日的即市低位1,984点。尚未跌破，美元则全面报跌，金价回升。美元的强势是否已令美国经济承受不了，削弱了美国的竞争力？是标普500指数与MSCI环球股市指数的比例，可见2008年6月6日以来，此比率持续上升；换言之，美股跑赢了环球股市。这趋势至今运行了六年半，上一次这样大的相对优势要数到1994年7月至2002年2月，共运行了约七年半。美股跑赢环球股市通常在美元强势的时候，但到了美国经济无法承受的阶段，美元指数开始掉头回落，便是美股跑输的开始，周而复始。

今年以来，美股与环球的相对表现亦十分有趣，欧洲经济差劲，欧洲货币兑美元多下跌，这点周一已讲过。但以本土货币计，欧洲的股市表现则好过美股，当中以冰岛、瑞士、丹麦及德国的股市表现时最好。无独有偶，这些国家的货物及服务出口占GDP的比重亦较高，属外向型经济。欧罗、瑞郎及丹麦克朗贬值，看来有助它们的出口竞争力，这可能令美国吃不消；若是这样，美元强势开始数日子了。港股昨天也跟随美股期货波动，午后道指期货一度大跌150点，触发恒指掉头倒跌，全日跌104点。但港股收市后，道期又差不多收复失地，对很多短线买卖的朋友来说，真是“被玩死”。

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金价下试1,199.2机率大/ 苏子

前晚美股虽然自高位大幅回落，日圆因此受到避险资金追捧而进一步走高，美元兑日圆亦因此跌破118日圆重要支持关口收市，不过，近日同样受到避险资金追捧的黄金，却未见跟随日圆一同走高之余，前天黄金兑美元更在日线图上呈现不利后市的射击之星形态，结果昨天亚洲市金价曾跌破前天的1,227美元，幸而破位后仅跌至1,224.8美元水平便已回稳过来。昨天欧洲入市后，金价主要在1,225美元至1,233美元间激烈争持，即市完全欠缺明显趋势。由于此即市反覆争持区的1,233美元顶部阻力，刚好为小时图20小时平均线阻力所在，而此平均线的斜率正在下跌中，故只要美国市场金价乏力升越此平均线阻力，料最终定会下破上述的争持区底部，从而向下展开更深的下跌浪。

前天金价未能在突破上月10日的1,238.25美元高位阻力后高收，令技术上出现假突破，加上市场的避险资金未见继续追捧，使金价出现了见顶回落的初步警号。倘若金价可以承接前晚及昨天亚洲市的弱势，破关而下并低收，则日线图便会在过去三个交易天呈现一组不利后市的黄昏之星形态，而这有利金价可以进一步跌至本周初的1,217.3美元低位以下，令随后进一步下试20天平均线支持的机率大增。留意金价的日线DMI指标的ADX线，已自两条Di线以下逐步回升，反映金价有望摆脱12月以来的横行上落局面。

由于前天金价在突破12月高位后仅触发止蚀买盘入市，却欠缺动力高收，故相信金价稍后一旦成功掉头回落，最终将向下作出重大突破，出现新的下跌趋势市的可能性极高。短线而言，倘若金价跌破本周初的1,217.3美元低位收市，已可以顺势建立短仓，博金价在跌破20天平均线支持后，正式展开新一轮下跌浪所带来的丰厚回报。昨天美元兑日圆已明显在50天平均线支持以下波动，技术上看有利汇价进一步走低，并朝着日线一目均衡图云雾区的113.55日圆底部支持迈进，目前美元兑日圆短仓的止蚀位可设在118.6日圆水平。

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