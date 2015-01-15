港报财经评论：腾讯有催化剂，上升空间仍在--经济日报1月15日

腾讯有催化剂，上升空间仍在/ 林瑞芬

恒指周二未算有效突破24,200阻力，结果周三回下，收24,112，跌0.4%；国指报12,008，跌0.45%；大市成交额860亿港元。美股周二先涨后跌27点，看似平常，但全日高低波幅达425点，可见惊险。事缘美铝业绩佳，但投资者担心环球经济放缓，且市传欧央行量宽计划可能触礁，道指由全日高位17,923质落低见17,498，收报17,613，由此可见，投资者此际信心仍然疲弱，失落感重。外围未平静，对港股升势料有所限制。恒指近24,600至24,700为下一道密集区，25,000更是中期的关键阻力高位，突破要看好的投资者有决心至可。受制阻力而回，23,300左右乃短期的支持，相信短期在此上下限水平上落炒波幅为主。

港府今日起暂停中国内地投资移民，过去楼市之一的购买力消除，更加深楼市黄金期已过看法，诚哥将地产业务分拆，加重持有海外业务，可见先见之明。香港的房市投资值博空间还有多少，大家心里有数了！2015年已开始近两周时间，微观港股成交八百亿、一千亿港元都是惯常，但买卖主要集中在大价股、ETF及中资股身上，而二、三线股及细价股没有聚焦点难成大气，暂时都只能往大价股中钻研，其中，腾讯 是热门。先论走势，腾讯昨日虽回软1.4%，但自年初112.5港元起步至昨收市价报126港元，累计涨幅仍有12%。去年5月以上升裂口突破后升浪，12月筑低位104.5港元亦未有大失此上升裂口，由此可视为今年内主要的止蚀参考位，134至135港元为去年下半度所筑的密集阻力区，破之将预示券商目标位逾150港元可探，有效突破135港元可视为加码的参考价，建议候低收集。

年初以来，券商对腾讯的评价仍然以正面为主。高盛将腾讯列入确信买入名单，18个月目标价146港元。巴克莱资本予腾讯“增持”投资评级，目标价142港元。瑞信看150港元，瑞银目标价看155港元，德银目标看156港元，摩根大通更乐观，目标价由142港元上调至160港元。众所周知，腾讯强势在社交领域上，微信的使用频率高，而手机QQ在国内受用户欢迎，游戏收益强。最近据瑞银引述管理层指，其手游自上季起复苏。

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电改降电价，电力股添忧/ 余少文

大市踏入整固期，观望为主。而中国内地通过的新电改方案有待公布，当中涉及扩大输配电价改革、售电侧改革等，电改方案一旦落实，会令电价下降，为电力股添加不明朗因素。中港两地股市先升后跌，上证综合指数仍守3,200点，国企指数则跌54点或0.5%，收报12,008点，成交额166亿港元，只有30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数升5点，收报4,517点，成交额69亿港元。

美股走势差劲，加上中国内地股市要整固，相信国指短期会继续反覆，乐观可以在11,900点至12,250点区间继续上落，即维持过去两周的走势，然后等各大平均线汇聚，以及保历加通道再收窄。只是投资者要有心理准备大市偏淡为主，投资者短期如入市，要严守止赚蚀位；另一策略是观望，等指数回落至11,600点才作下一步打算，惟如调整至11,000点则不妨入市。中国内地媒体报导，指《关于进一步深化电力体制改革的若干意见已获国务院常务会议原则通过，下一步将交中国全面深化改革领导小组讨论。新电改方案虽未有公布日期，但方案是希望有序放开输配以外的竞争性环节电价、有序向社会资本开放配售电业务、有序开放公益性和调节性以外的发供电计划。即逐步开放配电市场，与此同时，电力用户或市场化售电主体按照其接入的电网电压等级所对应的输配电价支付费用，同步实现公益性以外的发售电价由市场形成。

实际上，深圳已启动输配电价试点，会由过去依靠售电差价获利的模式转为依靠过网费，而内蒙古会成为第二个试点，只是内蒙古的电力供应多种类，有火电、风电等，作为试点所面对的困难较大。故相信输配电价改革试点会逐步扩大至其他地区，但要全国性执行则可能还要一段颇长的日子。只要输配电价方案逐步落实，开放市场后会增加竞争性，根据中国过去行业竞争经验，一定会出现减价抢客情况，即中国内地整体社会平均电价颇大机会在市场开放后下降。尽管开放市场不会是三两年内的事，但长远可预见电价下跌。

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