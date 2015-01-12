《焦点》面对油价大跌，美国能源业的苦日子还要熬多久？

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
据汤森路透数据，标普500能源类股 基于未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)约为17，高于整体标普500指数 的16.3，也高于根据已公布业绩计算的能源行业整体水平12.5。这意味着投资者要么押注分析师并不看好的油价反弹，要么就是企业业绩出炉后会令投资者感到失望。
然而有几只个股在过去一个月中已经上扬，一个突出的例子就是Penn Virginia 。这家油气勘探和生产企业的股价飙升近30%，即便分析师将其获利预估大砍超过三分之一。
在短期内出现如此大涨幅的部分原因可能是“轧空行情”，即空头被迫在股价开始上涨时买入以降低损失。
不过部分分析师也表示，不少个股在大跌后已经显现不错的投资价值。
“如果你还没有任何曝险，现在就是介入的好机会，”Wells Fargo Advisors资深股票策略师Scott Wren在年初时表示。
赞同买入能源类股的分析师建议关注规模较大的高派息企业，诸如艾克森美孚(Exxon Mobil) 或雪佛龙(Chevron) 。这两家公司在油价下跌的六个月中表现均好于整体行业，同期Chesapeake Energy 或Halliburton 的市值则缩水了三分之一以上。
市场认为较小的企业风险更高，其中油田服务公司还面临着油气勘探和生产企业削减支出的风险。(完) (编译 王丽鑫/白云/徐文焰；审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。