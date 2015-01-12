《焦点》面对油价大跌，美国能源业的苦日子还要熬多久？

据汤森路透数据，标普500能源类股 基于未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)约为17，高于整体标普500指数 的16.3，也高于根据已公布业绩计算的能源行业整体水平12.5。这意味着投资者要么押注分析师并不看好的油价反弹，要么就是企业业绩出炉后会令投资者感到失望。

然而有几只个股在过去一个月中已经上扬，一个突出的例子就是Penn Virginia 。这家油气勘探和生产企业的股价飙升近30%，即便分析师将其获利预估大砍超过三分之一。

在短期内出现如此大涨幅的部分原因可能是“轧空行情”，即空头被迫在股价开始上涨时买入以降低损失。

不过部分分析师也表示，不少个股在大跌后已经显现不错的投资价值。

“如果你还没有任何曝险，现在就是介入的好机会，”Wells Fargo Advisors资深股票策略师Scott Wren在年初时表示。

赞同买入能源类股的分析师建议关注规模较大的高派息企业，诸如艾克森美孚(Exxon Mobil) 或雪佛龙(Chevron) 。这两家公司在油价下跌的六个月中表现均好于整体行业，同期Chesapeake Energy 或Halliburton 的市值则缩水了三分之一以上。