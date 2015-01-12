《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国电集团 500 40 3 1/13簿记建档 农业银行 AAA 1/14 1/15

民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *河北路桥集团 3 1.5 12 1/15簿记建档 华夏银行 A+ 1/19 1/20 ======================================================================================= *华泰证券 121 30 3 1/15招标 中国银行 AAA 1/16 1/19

(最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= *首航节能 6 3 12 1/19簿记建档 招商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= *科达节能 8 1 12 1/19簿记建档 农业银行 AA 1/20 1/21

======================================================================================= 中金公司 25 9 3 1/13招标 农业银行 AAA 1/14 1/15

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 武汉钢铁集团 190 20 12 1/13簿记建档 中国银行 AAA 1/15 1/16

交通银行 ======================================================================================= 国信证券 82 21 3 1/13招标 招商银行 AAA 1/14 1/15 (最高发行余额) ======================================================================================= 南通港口集团 5 2 12 1/14簿记建档 中信银行 AA- 1/16 1/19

中国银行 ======================================================================================= 南钢股份 30 3 12 1/14簿记建档 浦发银行 AA 1/16 1/19

国泰君安证券 ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 2 6 1/14簿记建档 广发银行 AA+ 1/15 1/16 ======================================================================================= 长江证券 59 25 3 1/14招标 招商银行 AAA 1/15 1/16 (最高发行余额) ======================================================================================= 浙江日发控股 4 2 12 1/14簿记建档 中国银行 AA- 1/16 1/19 集团 ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 1/14招标 邮储银行 AA+ 1/15 1/16

(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 兴发集团 10 3 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA 1/16 1/19

======================================================================================= 云南公路开发 20 10 12 1/15簿记建档 招商银行 AA+ 1/16 1/19 投资公司 ======================================================================================= 日照凌云海 7 3.5 12 1/15簿记建档 北京银行 AA- 1/16 1/19 糖业集团 ======================================================================================= 中国建筑第五 16.5 8 12 1/16簿记建档 建设银行 AA+ 1/19 1/20 工程局 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 冀中能源 16 10 3 1/13簿记建档 中国银行 AA 1/15 1/16 峰峰集团 (冀中能源集团提供担保) ======================================================================================= 江西铁路投资 11 11 3 1/14簿记建档 中国银行 AA+ 1/16 1/19 集团 建设银行 ======================================================================================= 清华控股 35 20 5 1/14簿记建档 北京银行 AA+ 1/15 1/16

光大银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)