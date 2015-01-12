台湾债市：10年公债殖利率爆量大跌，跟随美债多头奋勇进场

* 10年债殖利率大跌，交投爆量 * 美债有机会再走多，台湾禽流感疫情推波助澜 * 103/13区间料有机会挑战1.50-1.55% 路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一爆量大跌3.3基 点收市。交易员表示，目前交易商手中部位偏少，美债殖利率有再下空间，加上台湾爆发大 规模禽流感疫情，令多头奋勇进场。 交易员指出，美10年期公债跌破2.0%整数关卡，多头气势如虹，美国4月前并无升息可 能，大环境有利作多。此外，台债方面，目前才开年，交易商手中部位偏低，境内又暴发了 鸭鹅的禽流感疫情，后势难料。皆鼓舞多头进场。 〞美10年债有机会再测低点，今天是很明显的换手现象，券商都进来了，〞一位大型银 行业交易员说。今日10年主流公债成交263亿台币，较上周五的51亿台币暴增四倍以上。 美国公债价格周五攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令 市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。指标10年期公债 涨14/32，收益率跌穿2% ，报1.961%，较短期公债价格也上涨。 台湾农委会防检局表示，台湾境内的鸭鹅检体确诊新型H5N2亚型及H5N8亚型高病原性禽 流感，已依程序扑杀清场并通报世界动物卫生组织(OIE)。 **短多齐进场** 一位大型证券商交易员表示，目前交易商手中部位偏低，正积极建立部位。先前冷券市 场已有银行陆续进场吸入短券，接着主流券也走出多头行情，后续要观察主流券今日冲出的 成交大量能否持续而定。 另外一家证券商交易员则表示，今日公债市场量价俱扬，是短多波段的开始。各方交易 商启动备货，也无非是美国4月之前不会升息，这中间利率走升不易。 〞大环境对公债有利，一是油价的暴跌的原因还有需求不振的可能性，二是数据放缓之 后，今年台湾央行恐怕没什么机会升息了吧?〞前述证券商交易员说。 全球原油价格周一继续下跌，因欧洲和亚洲需求疲弱。周末期间位于费城与俄亥俄州的 炼厂因火灾损失严重，也抑制了美国对原油的需求。 0144GMT，美国2月原油期 货 下跌0.78美元，报每桶47.58美元。2月布兰特原油 跌0.93美元，报每桶49. 18美元。 他们预估，在本波多头加持下，殖利率有机会向下走跌，其中五年期公债103/15期殖利 率区间有望达1.02-1.07%；10年期公债殖利率103/13期1.50-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.04 1.0605 1.0570-1.0660 46.0 10 103/13 -3.30 1.5320 1.5305-1.5455 263.0 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/12(一)：美国12月就业趋势、韩国12月进出口物价、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特 就货币政策发表讲话； 1/13(二)：台湾央行代财政部标售182天期国库券、美国12月联邦预算、美国11月JOLTS 职位空缺数和1月IBD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的 货币政策报告”发表讲话； 1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业 生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐 皮书； 1/15(四)：美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心 最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总 裁黑田东彦发表讲话； 1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指 数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标 导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表 讲话。 30 103/16 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5320 5 103/15 1.0605 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)