《羊年展望》中国改革红利及货币宽松将推动香港股市更上一层楼

* 2015年香港股市有望小幅走高

* 主动型投资可增加回报

* 倘中国改革见效，投资者将重拾信心

* 焦点板块：金融、医药、房地产、科技

路透香港1月14日 - 香港股市经历了2014年整年的跌宕后，2015年的重点已不在于指数上升多少，而是能否选中具增长潜力的股份，以紧贴中国经济变革的浪潮。

投资界人士指出，羊年港股形势较为复杂，一方面要看中国经济改革成效，另一方面亦要留意美国息口走势，但总的向好，大市恒生指数 及恒生国企指数 可望进一步走高，但要获得优于大市的回报，则须精挑细选。

“今次中国领导层展现出果断、又快又狠的改革，是一场史无前例的深刻变革，因此难言股市将开展多少年的升浪，总之是乐观。”宏利资产管理大中华区股票部执行总监方君明说。

他并指出，“投资者应对中国重拾信心。由于中国股票估值仍然吸引，资金应会流入市场。”

包括H股在内的中国股市在此前数月内已现急升，汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德亦称，从市盈率和市帐率水平看，中国股票的估值尚未充分反映出企业盈利能力和股票回报率的表现，而经济改革仍将是股市最重要的推动因素之一。

“我怀疑这个估值上的差距可能至少一年时间才能收窄，但升幅不一定是直线，可能是波动性。”他说，预期中国政府将继续采取针对性的政策措施，推动改革进程，确保经济增长维持在合理范围内。

在过去的一年，恒生指数可以用“有波幅、无升幅”来形容，高低位相差逾4,200点，但全年累计仅升1.3%，略少于2013年的2.9%升幅，主要受中国经济放缓担忧、油价暴跌的因素影响。

而国企指数去年受A股带动于第四季表现亮丽，全年计上升10.8%，远好于上一年的5.4%负回报，但明显逊色于沪综指 逾五成的升幅。

**估值修复驱动股价上升**

展望新一年，基金经理认为，股市尚有重估空间，因油价及资源价格持续下滑的利好仍未完全反映在股市估值之上，另一方面，中国货币政策宽松动作亦有助提振股市表现。

据路透调查显示，2015年末恒生指数可望升至25,200点，国企指数料见13,000点，较现水平分别有4%及7%升幅。

接受访问的基金经理表示，由于油价在企业营运成本占主要部分，油价下滑自然纾缓企业成本压力，令盈利得到改善，企业估值亦同步得以提升。

去年末以来，国际油价持续下跌，连带拉动其他大宗商品价格一同下挫，部分企业投入成本亦出现下降。

景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜则称，股市能否更上一层楼，需要由中国政府的政策支持，例如减息，但去年11月减息后政府可能担心再减息会对国内股市造成刺激。

“中国经济增长步伐放慢，实质利率高，令到中国企业难与外国企业竞争，因此中国需要减息以降低全社会的借贷成本，而非降准，降准会导致不理性投资再次出现，不符合中国改变经济质量之目标。”他说。

**改革红利或开始浮现**

中国今年将加快资本市场改革、国企改革等亦会向市场释出正面信号，改革红利或将开始逐渐浮现。

瑞信私人银行及财富管理部亚洲首席投资总监范卓云称，沪港通的启动和进一步的资本市场改革，反映结构性改革取得良好进展。

“中国A股可能被纳入MSCI新兴市场指数，提供长线的结构性推动力，并为A股带来短期的战术性推动因素。“她说。

而若更多环球投资组合都配置A股，虽然部分资金可能从H股流向A股，然A股整体估值得到提升，亦会带动H股估值上升。现时H股占恒生指数比重大约25%，连同红筹在内的中资股占比超过四成。

建银国际的报告指出，今年中国资本市场改革方面可能推进“深港通”，随后将计划启动B股退出机制。而国有企业改革范围可能从中央国企扩大至升级、市级国企，从而带动国企板块的交易机会。

此外，中国政府建议的“新丝绸之路经济带”（一路一带）计划将对部分行业的盈利起到支撑作用，例如铁路、资本货物、港口运营商、原材料、航运和建筑板块。这些长期、大型项目将有助于增加海外需求来吸收国内的过盛产能，改善能源运输安全性以及促进区域贸易。

因此该行的投资策略是，增持金融、医药、房地产和科技行业，减持非必需消费品、必需消息品、能源、原材料、通讯和公共事业；对工业企业、交通运输则持中性看法。

去年大部分时间，以科技、新能源等新经济板块最为“抢镜”，其后中国货币政策转向带动传统板块造好。宏利资产的方君明认为，货币政策带动估值修复，首轮升势由价值股拉动，包括银行、房地产、保险及周期性股份，第二波升市再由成长股接力，包括健康护理、环境相关股及电子商贸股。

“不论任何行业板块，投资目标一定要具备基本因素、企业管治及具增长催化剂，同时是估值合理的股票。”他说。

他并称，股市下行风险在于石油等资源价格持续下滑会否引发中国个别行业倒闭、银行不良贷款上升；此外，反今腐如果长时间持续下去，例如延至2016-17年，对国企改革和经济投资都有负面影响。（完）