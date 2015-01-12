金属期市：伦敦期铜跌至四年半低位，受油价下跌及增长担忧拖累

不过Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt指出，原油价格大跌应能刺激经济活动，进而支撑金属需求。

“若我是潜在买家，我就会在这样的价位囤货，”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨6,057美元，为2010年6月以来低位，之后在0702GMT回升至6,079美元。若跌破2010年6月低点6,037.50美元，将打开跌向2009年10月低点的大门。

上海期交所主力3月期铜合约 下挫1.3%报每吨43,960元人民币(7,091美元)，此前一度触及12月1日以来低位。

期铜交易商紧张观望6,000和5,500美元这两个大型看跌期权价位，担心二者会加剧油市多年来延续时间最长的跌势。

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，基金公司在1月6日当周增持期铜空仓。(完)

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