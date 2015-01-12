金属期市：伦敦期铜跌至四年半低位，受油价下跌及增长担忧拖累

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
不过Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt指出，原油价格大跌应能刺激经济活动，进而支撑金属需求。
“若我是潜在买家，我就会在这样的价位囤货，”他说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨6,057美元，为2010年6月以来低位，之后在0702GMT回升至6,079美元。若跌破2010年6月低点6,037.50美元，将打开跌向2009年10月低点的大门。
上海期交所主力3月期铜合约 下挫1.3%报每吨43,960元人民币(7,091美元)，此前一度触及12月1日以来低位。
期铜交易商紧张观望6,000和5,500美元这两个大型看跌期权价位，担心二者会加剧油市多年来延续时间最长的跌势。
商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，基金公司在1月6日当周增持期铜空仓。(完)
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(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 张明钧/白云)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。