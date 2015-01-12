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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 15:27 BJT

表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

路透首尔1月12日 - 以下为韩国债市周一收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货 KTBc1*            108.58        108.41
    10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ   2.449%        2.536%
    五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ    2.152%        2.221%
    -------------------------------------------------------

    (*)为三年期公债近月期约报价。(完)
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    欧元区公债市场       欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价    

 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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