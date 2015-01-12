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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 15:39 BJT

法国经济：央行维持去年第四季经济增速在0.1%的预估不变

路透巴黎1月12日 - 法国央行维持其对2014年第四季法国国内生产总值(GDP)增长0.1%的估算不变，农产食品、医药和交通设备行业的增长被金属和化学工业的下滑所抵消。

这是法国央行第三次对第四季给出增长估测，此次估测与去年12月的估测一致。

法国央行12月工业企业信心指标从前一个月的97下降至96，大型服务业信心指数则从93下降至91。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
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