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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 15:46 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎修正性下跌，一目均衡转换线料提供支撑

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    *  从上周高位1.0216开始的修正走势将测试低位1.0118
    *  若1.0100失守，一目均衡转换线切入位1.0088料将提供支撑
    *  将眼光放长，一旦修正走势结束可望升向76.4%费波纳奇回档位1.
0630
    *  2008/2011年跌势的61.8%费波纳奇回档位1.0300为阻力位
    *  图表：link.reuters.com/zav73w(完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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