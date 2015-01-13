中国公开市场：今日央行仍未进行任何操作--业内人士

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
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路透上海1月13日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日依旧未进行任何操作。至此，中国央行公开市场“零操作”已持续逾一个半月。
公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。
中国央行公开市场上周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对本周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。
据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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