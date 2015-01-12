《路透晚报》--1月12日日间新闻摘要(国际版)

[市场摘要]

--日本股市周一休市。

--中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

中国股市沪综指收跌1.7%。分析师指出，短期大盘逐渐出现上涨乏力态势，前期强势的权重股整体下挫拖累大盘走弱。而随着年报和2014年经济数据披露日期临近，投资者重新关注经济基本面因素，交易情绪趋于谨慎，致今天股指进一步下跌。沪综指收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%；上证A股今日成交3,659亿元人民币，上交易日为4,584亿元。

--香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞

香港股市指标股指小涨，受香港首富李嘉诚周五公布的业务重组计划提振。长江实业跳涨15%，和记黄埔劲扬13%。恒生指数上涨0.5%，收报24,026.46点。但恒生国企指数下跌0.5%，收报12,016.66点。

--汇市：美国薪资水平下降令美元多头失望，澳元表现出色

美元小幅走低，因美国非农就业报告显示薪资水平意外下降，令美元多头感到失望。日本周一适逢公共假日休市，亚洲市场也没有重大经济面消息出炉，因此美元汇率波动不大。澳元为周一表现最抢眼的货币，兑美元攀升至0.8249的近一个月高位，因澳元经过周五的1%涨幅后，买盘动能持续。不过交易员表示，油价与金属价格下跌，意味着澳元后市仍旧偏空。

--欧元债市：低评级公债收益率下滑，受欧央行官员呼吁买债影响

西班牙及意大利公债收益率下滑，此前一名欧洲央行官员表示，不能低估欧元区通缩风险，呼吁该行购买公债。有分析师表示，这些评论凸显出欧洲央行官员正认真考虑采取政策行动。预料他们可能在下周宣布买债计画。西班牙与意大利10年期公债收益率均下跌2-3个基点，分别报1.72%和1.87%。

--油市：油价延续跌势，高盛大幅下调油价预估

国际油价下跌超过1美元，而高盛下调短期原油价格预估。周末期间位于宾州与俄亥俄州的炼厂因火灾损失严重，也抑制了美国对原油的需求。“想要所有资本都靠边站，并控制对页岩油的投资，直到市场实现再平衡，低油价还得持续更长一段时间才行，”高盛分析师在报告中写道。截至0803GMT，美国原油期货2月合约下跌1.11美元，报每桶47.25美元。布兰特原油期货2月合约跌1.37美元，报每桶48.74美元。

--金市：金价升至一个月高位，因美元及油价下跌

黄金升至一个月最高水平，因美元疲软， 且油价继续下跌引发黄金避险买盘。油价下跌通常会拖累金价，因利用黄金对冲通胀风险的必要性降低。但油价持续走软，目前对股市造成打击，助长资金转往避险资产。现货金升至每盎司1,231美元，为12月11日以来最高，0828GMT时报约1,220美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至四年半低位，受油价下跌及增长担忧拖累

伦敦期铜跌至四年半新低，投资者押注跌势将继续扩大，因美国和中国需求增长停滞。油价大跌引发的大宗商品跌势，金属也被卷入其中。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨6,057美元，为2010年6月以来低位，之后在0702GMT回升至6,079美元。若跌破2010年6月低点6,037.50美元，将打开跌向2009年10月低点的大门。上海期交所主力3月期铜合约下挫1.3%报每吨43,960元人民币(7,091美元)，此前一度触及12月1日以来低位。