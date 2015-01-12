《路透晚报》--1月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：今年货币政策更注重松紧适度，继续定向调控

中国人民银行周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

--中国经济：今年将延续定向调控，以改革统揽全局--国家信息中心

中国证券报周一援引中国国家信息中心宏观政策动向课题组发布的报告称，2015年宏观调控政策总思路将延续定向调控，同时长短结合，在加快改革的前提下保持货币政策松紧适度。

--中国经济：农村土改试点2017年底前完成，将建集体经营性建设用地入市制度

中国农村土地制度改革即将进入试点阶段。中央日前印发开展农村土地制度改革试点的意见指出，将建设集体经营性建设用地入市制度，探索缩小土地征收范围，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制等。

--台湾经贸：今年出口审慎乐观，持平往上--财政部长

台湾财政部长张盛和周一在立法院指出，今年台湾的出口审慎乐观，持平往上。

【金融】

--中国金融：银行卡消费信心指数创三年新低，受经济增速放缓影响--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布12月银行卡消费信心指数报告显示，当月银行卡消费信心指数创三年来新低。

--中国证券：保监会并未叫停险资向券商融资融券业务提供资金--报载

近日市场流传保监会将禁止保险资金为券商融资融券业务提供资金并视其为大利空，上海证券报周一报导称，在上周六由保监会召开的内部会议上，保监会并未直接叫停保险资金输血券商“两融”，而是向与会的保险资产管理公司了解业务情况，并提示相关风险。

--路透专访：中华邮政缓步提高海外投资比，新标的纳入ETF--董事长

在台湾拥有最大可运用资产的中华邮政周一表示，将缓步及稳健地推高海外投资部位及比重，但由于资金净流入仍快，对该公司于本地市场的布局短期影响将不大。

【固定收益】

--《羊年展望》宽松政策护航中国债市牛尾行情可期，信用债创新料成亮点

2014年在中国经济走疲伴随着央行流动性宽松盛宴背景下，债券市场波澜壮阔，牛气冲天，羊年能否继续高唱凯歌？业内人士认为，宏观经济基本面下行通道中，监管层降低融资成本还将一如既往，流动性稳中宽松态势将继续为债市保驾护航，但力度恐有限，债市更大可能呈现牛尾行情。

--中国货币市场：主要回购利率小幅波动，IPO影响暂有限

中国银行间市场周一早盘回购利率小幅波动，隔夜和14天期小降，七天期稍升；资金整体仍稍供大于求，IPO影响暂有限，未来两日新股申购将步入高峰期，资金变化情况仍需继续关注。

--中国债市动态：现券小幅波动IRS略上探，消息清淡短期交投方向暂不明朗

中国银行间债市周一早盘现券和利率互换(IRS)仍小幅波动。交易员表示，近期消息面较为清淡，虽新股扰动下资金拆借难度尚可，但是多数机构交投积极性并不高，多待政策或者数据方面提供更多方向性指引。

【外汇】

--中国外汇：今年加快资本项目可兑换，健全外债和资本流动管理体系--外管局

中国国家外汇管理局周五称，2015年要加快推进资本项目可兑换，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。

--中国汇市：人民币早盘刷新今年高点，中间价和离岸市场做多热情推动

人民币兑美元即期周一早盘走升并创年内新高，中间价连续第二日走升至2015年年内新高，激发市场做多热情，交易员称，受境外美元指数下跌影响，香港离岸人民币走升，带领在岸市场走强，并升破6.20整数关口，盘中一度大涨145个点子，逆转此前2015年年内人民币汇率的弱势。

【证券/行业】

--香港热股：长实与和黄股价分创五个半月及四个月高位，受益重组大计

由香港首富李嘉诚控制的长江实业与和记黄埔公布的大型重组计划受到投资界欢迎，预期可提升股东价值，两家公司股份周一股价大涨，长实及和黄股价分别曾升至近五个半月及四个月高位，成交大幅增加。

--中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

中国股市沪综指周一收跌1.7%。分析师指出，短期大盘逐渐出现上涨乏力态势，前期强势的权重股整体下挫拖累大盘走弱。而随着年报和2014年经济数据披露日期临近，投资者重新关注经济基本面因素，交易情绪趋于谨慎，致今天股指进一步下跌。

--中国证券：12月投资者信心指数创历史新高，逾六成投资者看涨A股

上海证券报周一报导，A股股指一轮快速上涨的行情进一步提升了投资者的信心。中国证券投资者保护基金有限责任公司2014年12月证券投资者信心调查显示，当月的投资者信心指数达到71.2，创出历史新高，超过六成投资者看涨大盘未来走势。

--汽车产业：2014年中国汽车销量同比增长6.9%，较2013年大幅放缓--CAAM

中国汽车工业协会(CAAM)周一表示，2014年中国汽车市场销量增幅从上年的13.9%降至6.9%。

--台湾热股：标智上证50ETF价格异常波动，未发现特定人炒作--证交所

近期陆股交投火热，台湾挂牌的标智上证50中国指数基金价格也异常波动。台湾证交所周一表示，初步并未发现筹码集中在特定对象手中，惟与香港根源地价差很大，投资人操作应留意。

--企业结盟：阿里巴巴将投资5.5亿美元，入股印度在线支付公司--消息

直接涉足交易的消息人士表示，全球最大电子商务企业中国的阿里巴巴集团 BABA.N 及旗下支付宝，正就入股印度在线支付公司One97 Communications进行深入磋商。该印度企业拥有一个在线支付平台，阿里巴巴将投资约5.5亿美元。

--路透专访：宝马称中国经销商与车企关系紧张是全行业问题

宝马负责营销的董事伊恩·罗伯森（Ian Robertson）称，中国汽车经销商要求补偿已经成为一个全行业问题，经销商与车企之间并非仅是“牵手走向夕阳”的关系。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)