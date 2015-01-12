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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 15:52 BJT

标题新闻：韩国现代汽车两大股东寻求出售约500万股现代Glovis股票，以筹资12.5亿美元--消息

注：现代Glovis是现代汽车的物流附属企业

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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