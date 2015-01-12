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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:12 BJT

全球金市：金价升至一个月高位，因美元及油价下跌

油价下跌通常会拖累金价，因利用黄金对冲通胀风险的必要性降低。
但油价持续走软，目前对股市造成打击，助长资金转往避险资产。
    
    “正常情况下，油价下跌不利于金价，但油价持续性下滑，可能令外
界更加担心可能对金融市场及产油国造成混乱影响，”汇丰分析师James 
Steel称。“这为黄金带来避险需求。”
    
    现货金 升至每盎司1,231美元，为12月11日以来最高，0745GMT
时，上涨0.4%，至1,227美元。金价周五上涨约1%，中止三周跌势。
    
    美元指数 由上周的九年高位回落。美股周五收低后，亚股涨跌
互见。
    
    --------------------------0745GMT---------
                     价格    变动     涨跌%

    现货金         1227.2    4.55     0.37
    现货银          16.58    0.09     0.55
    现货铂金      1231.25    6.65     0.54
    现货钯金       801.75    1.65     0.21
    COMEX期金      1227.3    11.2     0.92
    COMEX期银      16.595   0.176     1.07
    汇率
    欧元/美元      1.1853  
    美元指数        91.86

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪)
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