全球金市：金价升至一个月高位，因美元及油价下跌

油价下跌通常会拖累金价，因利用黄金对冲通胀风险的必要性降低。 但油价持续走软，目前对股市造成打击，助长资金转往避险资产。 “正常情况下，油价下跌不利于金价，但油价持续性下滑，可能令外 界更加担心可能对金融市场及产油国造成混乱影响，”汇丰分析师James Steel称。“这为黄金带来避险需求。” 现货金 升至每盎司1,231美元，为12月11日以来最高，0745GMT 时，上涨0.4%，至1,227美元。金价周五上涨约1%，中止三周跌势。 美元指数 由上周的九年高位回落。美股周五收低后，亚股涨跌 互见。 --------------------------0745GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1227.2 4.55 0.37 现货银 16.58 0.09 0.55 现货铂金 1231.25 6.65 0.54 现货钯金 801.75 1.65 0.21 COMEX期金 1227.3 11.2 0.92 COMEX期银 16.595 0.176 1.07 汇率 欧元/美元 1.1853 美元指数 91.86 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪)