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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:09 BJT

中国社会：新疆疏勒成功处置一起暴恐袭击案，击毙六名暴徒--天山网

路透北京1月12日 - 据中国新疆自治区官网天山网周一称，新疆疏勒县成功处置一起暴恐袭击案件，六名暴徒欲引爆爆炸装置被公安民警击毙。

报导称，1月12日10时10分许，新疆疏勒县县城一商业区群众发现一可疑人员携带爆炸装置，立即报警。警方迅速出警，该暴徒持斧袭警并欲引爆爆炸装置时被击毙。

处置过程中，又先后有五名暴徒欲引爆爆炸装置袭击，被公安民警果断击毙。公安民警和群众无人员伤亡。（完）

欲浏览原文请点选天山网(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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