欧洲政经：希腊财政部称，新政府超限增发国库券前需取得金主同意

路透雅典1月12日 - 希腊财政部周一表示，若左翼激进联盟党1月25日选举过后取得政权，将需要取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)批准，才可在第一季通过发行短期债券满足融资需求。

左翼激进联盟党目前在民意调查中仍领先总理萨马拉斯(Antonis Samaras)领导的中右翼新民主党(New Democracy)；左翼激进联盟反对希腊的国际纾困计划，并誓言将会扭转作为纾困条件的各种节约措施。

希腊目前未偿国库券约150亿欧元，已经达到国际金主对此类债务工具所设上限；国际金主包含希腊的欧元区伙伴国及IMF。

左翼激进联盟领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六在一次采访中表示，3月之前希腊的融资需求将可利用国库券支应。

不过希腊财政部周一表示，若国库券发行额度超过150亿欧元的上限，则需要取得金主的同意，并表示迅速完成最终的纾困检查，将可确保银行拥有充分流动性来吸纳国库券发行。

希腊财政部发表声明指出，“若2月28日后希腊没有完成当前经济计划的检查，或是未能获准延期完成，则希腊银行业者将难以取得所需流动资金并买进国库券。”

欧洲央行上周表示，希腊银行业者在2月以后能否取得欧洲央行融资，将取决于当局是否能成功完成最终的纾困检查，并与金主就后续计画达成协议。