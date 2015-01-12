台湾汇市：台币随亚洲货币弹升，美非农数据显示薪资下降

* 台币随亚币走升，美国数据显示薪资意外下降 * 台币弹至31.800遇压力，短线可能陷入盘整 * 明日实质交易区间暂看31.800-31.900 路透台北1月12日 - 台币兑美元 周一随亚洲货币收升。交易员表示，因美国非农数据显 示薪资意外下降，促使投资者削减美元多头仓位。不过进口商等也承接美元，令台币升值幅度收敛。 汇银人士指出，早盘台币一度升破31.800价位，但随后包括油款等进口需求以及外商银的美元买盘出笼， 再加上午后非美货币表现不如早盘强势，使得美元多头稍稍扳回劣势。 〞现在这位置有点尴尬，若其他亚洲货币再回升，32.00价位就是(美元)大压。〞一位外商银行交易员说 。 另一外商银行交易员指出，早盘有看到外资汇入。由于先前美元涨幅偏大，这次应会进行一波修正，月底 台币应有机会弹升至31.600价位，农历春节前台币需求高峰来临，甚至会向31.500测试。 不过本地银行交易员认为，国际间变数仍不少，基本上还是有利美元。在多杀多行情结束后，美元将重拾 涨势。 另一本地银行交易员预期，31.800是1月5日台币爆量大跌的开盘价位，就技术面来看应该压力不小，因此 短线会进入整理格局。 外商银行交易员则表示，还是要观察其他亚洲主要货币的走势，像是韩元兑美元会不会升破1,080价位， 就是台币后市的指标。 今日台币主要交易区间在31.790-31.856，上日交易区间在31.900-31.983。交易员预估明日台币主交投区 在31.800-31.900。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；一个月远汇 尾盘报31.875/31.895左右，上日收在31.896。 台湾股市周一收盘小幅下跌。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超2.13亿台币，连续两 个交易日卖超共计15.29亿台币；上交易日修正后为卖超13.16亿台币。 亚洲货币周一全线上扬，之前美国数据显示该国薪资意外下降，促使投资者削减对美元的多投押注。韩元 和印尼卢比领涨。其中印尼卢比兑美元触及一周高位12,550。 本/下周全球重要经济事件与数据包括： 1/12(一)：美国12月就业趋势、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话； 1/13(二)：台湾央行代财政部标售182天期国库券、美国12月联邦预算、美国11月JOLTS职位空缺数和1月I BD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话； 1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联 储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书； 1/15(四)：台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会、美国1月纽约及费城联邦储备 银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行 经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告； 1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利 夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美 国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.856 31.936 31.790-31.936 31.936 7.71 6.63 元太外汇经纪公司 31.858 31.935 31.800-31.935 31.935 3.75 3.41 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.075/-0.055 (完)