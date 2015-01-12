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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 16:23 BJT

台湾央行：共发行1,241亿台币存单，存单发行余额增204.5亿

路透台北1月12日 - 台湾央行周一公布，共发行1,241亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额1,036.5亿台币相较，存单发行余额增204.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 937.0

91天期 0.93 93.0

182天期 1.05 11.0

两年期 0.793 200.0

央行上日共发行2,775亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,000.10亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负292亿台币，至周日累积超额准备为202亿台币、加计前期1%的超额准备为2,341亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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