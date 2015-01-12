日本经济：安倍晋三称有望达到2015/16年度预算赤字减半的目标

路透东京1月12日 - 日本首相安倍晋三周一表示，关于下一财年基本预算赤字(扣除新发行债券和债券到期)下降一半的承诺，目前正朝实现承诺的方向前进。

安倍晋三是在一次政府官员和执政联盟官员参加的会议中做出上述表示，会中提出了下一年度预算草案。

该项年度预算草案凸显出首相所面临的重任：在遏制沉重债务负担的同时，维持经济的增长。周三内阁将批准该草案，并在本月晚些时候提交给国会。

安倍在接受共同社采访时说：“我希望国会尽快通过这项预算，以便安倍经济学的硕果能够惠及各个地方。”

日本财务大臣麻生太郎证实，下一财年日本的年度总预算将达到创纪录的96.34万亿(兆)日圆(8,154亿美元)，较当前年度增加4,600亿日圆，反映出福利成本的增加。

他表示，税收收入将较本财年增加4.53万亿日圆至54.53万亿日圆，达到24年高位。

政府因而可将减少新债发行量4.39万亿日圆至36.86万亿日圆，为六年来首次低于40万亿日圆。

麻生太郎表示，政府编制的预算既帮助重振经济，并修复了公共财政。