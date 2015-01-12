日本经济：安倍晋三称有望达到2015/16年度预算赤字减半的目标

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透东京1月12日 - 日本首相安倍晋三周一表示，关于下一财年基本预算赤字(扣除新发行债券和债券到期)下降一半的承诺，目前正朝实现承诺的方向前进。
安倍晋三是在一次政府官员和执政联盟官员参加的会议中做出上述表示，会中提出了下一年度预算草案。
该项年度预算草案凸显出首相所面临的重任：在遏制沉重债务负担的同时，维持经济的增长。周三内阁将批准该草案，并在本月晚些时候提交给国会。
安倍在接受共同社采访时说：“我希望国会尽快通过这项预算，以便安倍经济学的硕果能够惠及各个地方。”
日本财务大臣麻生太郎证实，下一财年日本的年度总预算将达到创纪录的96.34万亿(兆)日圆(8,154亿美元)，较当前年度增加4,600亿日圆，反映出福利成本的增加。
他表示，税收收入将较本财年增加4.53万亿日圆至54.53万亿日圆，达到24年高位。
政府因而可将减少新债发行量4.39万亿日圆至36.86万亿日圆，为六年来首次低于40万亿日圆。
麻生太郎表示，政府编制的预算既帮助重振经济，并修复了公共财政。
不过财务省的计算表明，在2020-21年以前实现基本预算平衡的目标仍过于野心勃勃。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。