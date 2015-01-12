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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆未跌破1月低点，日线云图带来支撑

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    *  我们计划在118.25水准作多
    *  市场今日在1月低点118.05前方找到支撑
    *  日线再度收于转换线和基准线之下，是偏空信号
    *  厚重且在上移的日线云图目前位于113.53-118.35，带来支撑
    *  若跌破118.00/118.05将损及多头趋势
    *  图表：link.reuters.com/hev73w 
    (完)
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