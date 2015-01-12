《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.79988人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 9.07 6.28 1.81 南玻 8.51 5.68 1.87 深康佳 6.39 3.43 2.33 ST中华 7.69 3.61 2.66 ST中冠 23.88 9.80 3.05 深深宝 7.65 6.69 1.43 深华发 8.03 3.80 2.64 深赤湾 18.71 15.09 1.55 招商地产 24.09 19.55 1.54 特力 10.04 6.62 1.90 飞亚达 10.65 7.25 1.84 一致药业 50.35 38.09 1.65 深深房 6.29 3.67 2.14 ST盛润 8.70 6.10 1.78 深南电 8.50 4.27 2.49 深纺织 9.49 6.18 1.92 方大集团 9.62 4.80 2.51 深国商 13.01 8.12 2.00 深赛格 6.50 3.47 2.34 宝石 7.67 6.12 1.57 小天鹅 13.35 13.00 1.28 粤高速 4.86 3.47 1.75 晨鸣纸业 6.12 4.30 1.78 ST珠江 7.03 4.88 1.80 美菱电器 6.28 5.19 1.51 大冷股份 11.59 7.16 2.02 粤电力 7.24 6.03 1.50 佛山照明 10.33 6.67 1.94 江铃汽车 38.90 35.00 1.39 沙隆达 13.30 9.20 1.81 苏常柴 8.08 4.98 2.03 威孚高科 31.10 30.05 1.29 古井贡酒 34.25 24.00 1.78 ST东海 6.73 5.93 1.42 长安汽车 20.30 19.38 1.31 京东方 3.22 2.61 1.54 鲁泰 11.49 10.20 1.41 本钢板材 5.70 3.07 2.32 张裕 35.18 26.79 1.64 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。