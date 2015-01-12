《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:16时,1美元=6.2022人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 6.55 0.539 1.96 市北高新 11.2 0.654 2.76 大众交通 11.1 0.867 2.06 永生投资 16.33 1.662 1.58 老凤祥 33.55 3.059 1.77 S中纺机 8.2 0.364 3.63 鼎立股份 13.25 0.675 3.16 氯碱化工 9.17 0.53 2.79 双钱股份 14.52 0.77 3.04 海立股份 9.24 0.573 2.60 浦东金桥 21.86 1.682 2.10 外高桥 32.16 2.1 2.47 ST联华 25.15 2.165 1.87 锦江投资 15.86 1.239 2.06 中路股份 23.9 1.82 2.12 金山开发 11.6 0.658 2.84 海欣股份 8.17 0.583 2.26 耀皮玻璃 8.1 0.62 2.11 大江股份 7.43 0.407 2.94 上柴股份 10.59 0.737 2.32 丹化科技 7.42 0.557 2.15 上海三毛 8.64 0.777 1.79 友谊股份 16.3 1.645 1.60 上工申贝 14.01 0.693 3.26 上海机电 18.32 2.121 1.39 宝信软件 35.33 2.61 2.18 上海物贸 8.37 0.601 2.25 自仪股份 10.91 0.844 2.08 上海普天 16.48 0.85 3.13 陆家嘴 34.91 2.488 2.26 华新水泥 9.6 1.193 1.30 锦江股份 25.11 1.924 2.10 鄂尔多斯 8.86 0.88 1.62 华电能源 4.3 0.433 1.60 SST天海 11.11 0.509 3.52 大名城 8.76 0.542 2.61 东方通信 8.2 0.573 2.31 黄山旅游 15.27 1.611 1.53 开开实业 14.97 0.923 2.62 海南航空 3.49 0.559 1.01 ST轻骑 5.6 0.427 2.11 振华重工 6.6 0.539 1.97 锦州港 5.29 0.487 1.75 九龙山 6.67 0.46 2.34 凌云股份 12.55 0.613 3.30 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。