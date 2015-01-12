国际油市：油价延续跌势，高盛大幅下调油价预估

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
“想要所有资本都靠边站，并控制对页岩油的投资，直到市场实现再平衡，低油价还得持续更长一段时间才行，”高盛分析师在报告中写道。
截至0803GMT，美国原油期货2月合约 下跌1.11美元，报每桶47.25美元。布兰特原油期货2月合约 跌1.37美元，报每桶48.74美元。
美国12月新颁发的油气井开采许可出现小幅增长，科罗拉多州和怀俄明州更是激增72%。11月时，由于原油价格大幅下跌，油气开采许可发放大幅减少。
委内瑞拉周日在声明中称，已与沙特达成一致，将合力通过两国间的“国家政策”来提振油价。但并未透露详情。
全球最大石油出口国--沙特曾表示，不会通过减产来支撑油价。在石油输出国组织(OPEC)11月会议上，对于委内瑞拉等较小成员国有关采取措施来应对油价下跌的呼声，沙特亦不为所动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。