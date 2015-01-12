国际油市：油价延续跌势，高盛大幅下调油价预估

“想要所有资本都靠边站，并控制对页岩油的投资，直到市场实现再平衡，低油价还得持续更长一段时间才行，”高盛分析师在报告中写道。

截至0803GMT，美国原油期货2月合约 下跌1.11美元，报每桶47.25美元。布兰特原油期货2月合约 跌1.37美元，报每桶48.74美元。

美国12月新颁发的油气井开采许可出现小幅增长，科罗拉多州和怀俄明州更是激增72%。11月时，由于原油价格大幅下跌，油气开采许可发放大幅减少。

委内瑞拉周日在声明中称，已与沙特达成一致，将合力通过两国间的“国家政策”来提振油价。但并未透露详情。

全球最大石油出口国--沙特曾表示，不会通过减产来支撑油价。在石油输出国组织(OPEC)11月会议上，对于委内瑞拉等较小成员国有关采取措施来应对油价下跌的呼声，沙特亦不为所动。(完)

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