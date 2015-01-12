中国资管：上周59款集合信托产品发行，12个月期预期收益率上升明显

路透北京1月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（1月3日-9日）共有22家信托公司发行了59款集合信托产品，发行数量环比增加33款。

59款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.82亿元人民币，环比增加0.38亿元，增幅为26.84%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为107.16亿元，环比增加69.93亿元，增幅为187.83%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“享融26号开放期8期集合资金信托计划”和中信信托发行的“中信阳光投资基金1号集合资金信托计划（优先A2类）”，募集规模均为7.50亿元，前者是工商企业领域贷款运用类产品，后者是房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，59款新发行产品中，共有56款公布了期限，平均期限18.14个月，环比缩短2.86个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 21 9.59% 上升0.57个百分点

24个月期 24 10.27% 下降0.11个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了19款，基础设施领域产品发行了16款，房地产领域产品发行了11款，金融领域产品发行了5款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了7款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了28款，权益投资类产品发行了20款，组合运用类产品发行了6款，股权投资类产品发行了3款，证券投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品21款**

统计时间内共有12家信托公司成立了21款集合信托产品，发行量环比增加4款。

21款新成立产品中，19款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.84亿元，环比增加0.22亿元，增幅为35.94%。

上周共有14款新成立产品公布了期限，平均期限25.79个月，环比延长6.29个月。上周共有10款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.81%，环比下降0.61个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了5款，金融领域产品成立了4款，工商企业和证券投资领域产品各成立了2款，房地产领域产品成立了1款，其他领域产品成立了7款。