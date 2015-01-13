新债招标：中国国开行三期固息增发债中标结果均低于预期--业内人士

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
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路透上海1月13日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7938%，低于此前路透调查中值3.85%；同时招标的三年和五年债结果分别为3.8220%和3.9360%，亦低于此前3.88%和3.98%的调查中值。
三期债的投标倍数分别为4.64倍、5.04倍和3.80倍。另外，国开行今日还有七年和10年两期增发债，将于北京时间11:10结束招标，路透调查中值为4.08%和4.10%。
上述债券为该行2014年第30期 、2015年第一期、2014年第27期 、28期 和29期 增发债。
具体发行条款如下：
2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月13日上午9:30-10:30
7/10年：1月13日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1月15日
起息日 1年：2014年12月4日
3年：2015年1月8日
5/7/10年：2014年11月20日
分销期 1/14-1/15
上市日 1年：1月19日；3/5/7/10年：1月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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