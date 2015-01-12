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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:37 BJT

香港新债：交银香港将发三年美元债，台凯基证首度以OSU参与承销

路透台北1月12日 - 根据销售文件，中国第五大商业银行--交通银行 香港分行将于本周五(16日)在香港发行三年期美元债，收益率以2.631%定价，将发行7.5亿美元。

台湾凯基证券首度以国际证券业务分行(OSU)参与承销，也是台湾推展OSU业务以来的海外首档承销案例。

共同承销商尚有交通银行香港分行、汇丰银行、渣打银行、澳新银行、法国巴黎银行、建银国际等。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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