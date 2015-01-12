更新版 1-中国汇市：人民币继续小幅收升，中间价和离岸市场做多热情推动

* 人民币即期继续小幅收升

* 中间价连续第二日上扬

* 美国薪资水平下降令美元多头失望

* 市场关注明日贸易数据 (更新收盘报价和评论)

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周一继续小幅收升；中间价连续第二日上扬，激发市场做多热情。交易员指出，美国薪资水平意外下降令美元多头深感失望，离岸市场看跌人民币的情绪亦有所减弱，带动在岸市场一度升破6.20整数关口。

他们并称，境内年初购汇相对减少，只有受暴跌油价刺激而不时出手的油盘购汇，客盘整体结汇略多。今日即期汇率主要是受中间价走升引发的一波做多情绪的释放，投机意味更浓，短期市场仍是震荡为主。

“今天跟着中间价早盘人民币升多了，（下午）有一定的购汇flow出现，但是整体来看最近的flow都比较均衡。”一外资行交易员称。

市场并关注明天出炉的贸易数据。交易员称，考虑到今天中间价上涨幅度不小，估计明天的贸易顺差不会太少，监管层或通过中间价向市场传递人民币不应贬值的信号。

“明天的fixing可能和贸易数据关系比较密切，...在过去几个月里，每次出贸易数据当天的（美元）fixing都有大幅低开的表现, 但是日内并没有太大的影响，还是要看明天数据的具体结构。”另一外资行交易员说。

路透此前调查结果显示，高基数效应的消除有助中国2014年12月出口增速反弹，但回升幅度有限；进口增速受累于内需不足与大宗商品价格回落，料会续降；同期贸易顺差预计基本持稳，仍将高企。

全球汇市，亚洲货币周一全线上扬，之前美国数据显示该国薪资意外下降，促使投资者削减对美元的多投押注。韩元和印尼卢比领涨。其中印尼卢比兑美元触及一周高位12,550。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2036 6.2086 0.08% 中间价 6.1233 6.1296 0.10% 成交额 133亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 104 6.1941 6.2045 2015年来即期升贬值幅度 0.01% 1年期美元/人民币掉期升水 1760

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.3080/30 6.312 CNH即期 6.2018/38 6.2054