更新版 1-中国汇市：人民币继续小幅收升，中间价和离岸市场做多热情推动

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
* 人民币即期继续小幅收升
* 中间价连续第二日上扬
* 美国薪资水平下降令美元多头失望
* 市场关注明日贸易数据 (更新收盘报价和评论)
路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周一继续小幅收升；中间价连续第二日上扬，激发市场做多热情。交易员指出，美国薪资水平意外下降令美元多头深感失望，离岸市场看跌人民币的情绪亦有所减弱，带动在岸市场一度升破6.20整数关口。
他们并称，境内年初购汇相对减少，只有受暴跌油价刺激而不时出手的油盘购汇，客盘整体结汇略多。今日即期汇率主要是受中间价走升引发的一波做多情绪的释放，投机意味更浓，短期市场仍是震荡为主。
“今天跟着中间价早盘人民币升多了，（下午）有一定的购汇flow出现，但是整体来看最近的flow都比较均衡。”一外资行交易员称。
市场并关注明天出炉的贸易数据。交易员称，考虑到今天中间价上涨幅度不小，估计明天的贸易顺差不会太少，监管层或通过中间价向市场传递人民币不应贬值的信号。
“明天的fixing可能和贸易数据关系比较密切，...在过去几个月里，每次出贸易数据当天的（美元）fixing都有大幅低开的表现, 但是日内并没有太大的影响，还是要看明天数据的具体结构。”另一外资行交易员说。
路透此前调查结果显示，高基数效应的消除有助中国2014年12月出口增速反弹，但回升幅度有限；进口增速受累于内需不足与大宗商品价格回落，料会续降；同期贸易顺差预计基本持稳，仍将高企。
全球汇市，亚洲货币周一全线上扬，之前美国数据显示该国薪资意外下降，促使投资者削减对美元的多投押注。韩元和印尼卢比领涨。其中印尼卢比兑美元触及一周高位12,550。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2036 6.2086 0.08% 中间价 6.1233 6.1296 0.10% 成交额 133亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 104 6.1941 6.2045 2015年来即期升贬值幅度 0.01% 1年期美元/人民币掉期升水 1760
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.3080/30 6.312 CNH即期 6.2018/38 6.2054
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。