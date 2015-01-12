《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:34时，1 港元=0.79995人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.78%，低 于上交易日收盘的28.49%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.82 5.68 1.06 建设银行 6.25 6.40 1.22 中国银行 4.40 4.39 1.25 农业银行 3.67 4.01 1.14 招商银行 15.60 18.54 1.05 中信银行 7.46 5.91 1.58 交通银行 6.48 6.74 1.20 民生银行 9.99 10.32 1.21 中国人寿 34.82 30.40 1.43 中国平安 75.17 82.55 1.14 中国太保 31.13 38.30 1.02 中信证券 33.53 28.80 1.46 新华人寿 46.78 40.70 1.44 海通证券 22.76 18.78 1.52 华能国际 8.22 10.62 0.97 大唐发电 6.07 4.31 1.76 华电国际 6.21 6.16 1.26 中煤能源 6.94 4.72 1.84 中国神华 20.83 22.50 1.16 中国石油 11.62 8.77 1.66 兖州煤业 14.89 6.57 2.83 中国石化 6.57 6.21 1.32 上海石化 4.19 2.28 2.30 中海油服 19.72 13.72 1.80 仪征化纤 5.40 2.38 2.84 中国铝业 5.72 3.95 1.81 江西铜业 18.09 13.70 1.65 洛阳钼业 9.71 4.96 2.45 紫金矿业 3.76 2.41 1.95 马钢股份 3.57 2.26 1.97 鞍钢股份 5.65 6.43 1.10 重庆钢铁 3.19 1.69 2.36 海螺水泥 22.22 29.30 0.95 洛阳玻璃 8.79 3.50 3.14 京城机电 6.79 3.07 2.76 中联重科 6.39 5.77 1.38 金隅股份 9.56 7.14 1.67 中国国航 8.94 7.08 1.58 东方航空 5.70 3.93 1.81 南方航空 5.64 4.04 1.75 中国远洋 6.94 4.07 2.13 中海集运 4.68 2.52 2.32 中集集团 19.90 17.04 1.46 中海发展 8.69 5.78 1.88 宁沪高速 7.06 9.35 0.94 深高速 8.35 5.73 1.82 成渝高速 4.91 3.21 1.91 皖通高速 6.06 5.20 1.46 广深铁路 4.42 3.73 1.48 中国南车 10.13 9.57 1.32 中国交建 13.88 9.77 1.78 中国铁建 14.04 9.67 1.82 中国中铁 8.12 6.19 1.64 长城汽车 43.63 41.95 1.30 比亚迪 39.48 29.65 1.66 广汽集团 8.46 7.18 1.47 青岛啤酒 41.05 53.25 0.96 白云山 27.11 23.45 1.45 新华制药 7.87 4.04 2.44 海信科龙 8.47 6.42 1.65 南京熊猫 10.81 6.10 2.22 晨鸣纸业 6.12 3.85 1.99 上海医药 16.94 17.72 1.20 中兴通讯 19.14 17.70 1.35 东方电气 21.49 14.62 1.84 潍柴动力 27.98 31.95 1.09 东北电气 4.20 1.98 2.65 广船国际 39.06 23.20 2.10 经纬纺机 19.40 9.38 2.59 昆明机床 7.21 3.45 2.61 一拖股份 13.55 5.81 2.92 北辰实业 4.38 2.59 2.11 创业环保 10.93 5.36 2.55 中国中冶 4.41 2.56 2.15 金风科技 13.81 13.16 1.31 丽珠 50.64 50.55 1.25 万科 13.12 17.70 0.93 中国北车 10.83 9.89 1.37 郑煤机 7.45 4.84 1.92 大连港 5.54 2.90 2.39 山东墨龙 8.65 3.37 3.21 浙江世宝 25.66 7.74 4.14 复星医药 22.01 28.30 0.97 光大银行 4.52 4.33 1.30 东江环保 35.21 28.55 1.54 上海电气 8.80 4.19 2.63 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。