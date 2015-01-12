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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:37 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:34时，1
港元=0.79995人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.78%，低
于上交易日收盘的28.49%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                          4.82           5.68          1.06
 建设银行                                          6.25           6.40          1.22
 中国银行                                          4.40           4.39          1.25
 农业银行                                          3.67           4.01          1.14
 招商银行                                         15.60          18.54          1.05
 中信银行                                          7.46           5.91          1.58
 交通银行                                          6.48           6.74          1.20
 民生银行                                          9.99          10.32          1.21
 中国人寿                                         34.82          30.40          1.43
 中国平安                                         75.17          82.55          1.14
 中国太保                                         31.13          38.30          1.02
 中信证券                                         33.53          28.80          1.46
 新华人寿                                         46.78          40.70          1.44
 海通证券                                         22.76          18.78          1.52
 华能国际                                          8.22          10.62          0.97
 大唐发电                                          6.07           4.31          1.76
 华电国际                                          6.21           6.16          1.26
 中煤能源                                          6.94           4.72          1.84
 中国神华                                         20.83          22.50          1.16
 中国石油                                         11.62           8.77          1.66
 兖州煤业                                         14.89           6.57          2.83
 中国石化                                          6.57           6.21          1.32
 上海石化                                          4.19           2.28          2.30
 中海油服                                         19.72          13.72          1.80
 仪征化纤                                          5.40           2.38          2.84
 中国铝业                                          5.72           3.95          1.81
 江西铜业                                         18.09          13.70          1.65
 洛阳钼业                                          9.71           4.96          2.45
 紫金矿业                                          3.76           2.41          1.95
 马钢股份                                          3.57           2.26          1.97
 鞍钢股份                                          5.65           6.43          1.10
 重庆钢铁                                          3.19           1.69          2.36
 海螺水泥                                         22.22          29.30          0.95
 洛阳玻璃                                          8.79           3.50          3.14
 京城机电                                          6.79           3.07          2.76
 中联重科                                          6.39           5.77          1.38
 金隅股份                                          9.56           7.14          1.67
 中国国航                                          8.94           7.08          1.58
 东方航空                                          5.70           3.93          1.81
 南方航空                                          5.64           4.04          1.75
 中国远洋                                          6.94           4.07          2.13
 中海集运                                          4.68           2.52          2.32
 中集集团                                         19.90          17.04          1.46
 中海发展                                          8.69           5.78          1.88
 宁沪高速                                          7.06           9.35          0.94
 深高速                                            8.35           5.73          1.82
 成渝高速                                          4.91           3.21          1.91
 皖通高速                                          6.06           5.20          1.46
 广深铁路                                          4.42           3.73          1.48
 中国南车                                         10.13           9.57          1.32
 中国交建                                         13.88           9.77          1.78
 中国铁建                                         14.04           9.67          1.82
 中国中铁                                          8.12           6.19          1.64
 长城汽车                                         43.63          41.95          1.30
 比亚迪                                           39.48          29.65          1.66
 广汽集团                                          8.46           7.18          1.47
 青岛啤酒                                         41.05          53.25          0.96
 白云山                                           27.11          23.45          1.45
 新华制药                                          7.87           4.04          2.44
 海信科龙                                          8.47           6.42          1.65
 南京熊猫                                         10.81           6.10          2.22
 晨鸣纸业                                          6.12           3.85          1.99
 上海医药                                         16.94          17.72          1.20
 中兴通讯                                         19.14          17.70          1.35
 东方电气                                         21.49          14.62          1.84
 潍柴动力                                         27.98          31.95          1.09
 东北电气                                          4.20           1.98          2.65
 广船国际                                         39.06          23.20          2.10
 经纬纺机                                         19.40           9.38          2.59
 昆明机床                                          7.21           3.45          2.61
 一拖股份                                         13.55           5.81          2.92
 北辰实业                                          4.38           2.59          2.11
 创业环保                                         10.93           5.36          2.55
 中国中冶                                          4.41           2.56          2.15
 金风科技                                         13.81          13.16          1.31
 丽珠                                             50.64          50.55          1.25
 万科                                             13.12          17.70          0.93
 中国北车                                         10.83           9.89          1.37
 郑煤机                                            7.45           4.84          1.92
 大连港                                            5.54           2.90          2.39
 山东墨龙                                          8.65           3.37          3.21
 浙江世宝                                         25.66           7.74          4.14
 复星医药                                         22.01          28.30          0.97
 光大银行                                          4.52           4.33          1.30
 东江环保                                         35.21          28.55          1.54
 上海电气                                          8.80           4.19          2.63
                                                                                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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