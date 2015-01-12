投行观点：A股流动性牛市已结束，期待盈利改善继续提振大盘--瑞银

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海1月12日 - 国际知名投行瑞银的中国合资券商瑞银证券首席策略分析师陈李周一表示，因流动性趋于宽松而引发的本轮A股牛市行情已基本结束，未来期待企业盈利改善等利好来推动市场继续上行。
他在瑞银大中华研讨会的媒体会上指出，今年A股市场看好的主题包括，因降息降准受益的银行股、因A股有望加入国际指数而受益的蓝筹股、国企改革题材、走出去战略受益板块；建议投资者对消费板块持谨慎态度，远离高估值的小盘股。
“靠钱推动的人造牛市并不会长久，A股这轮牛市要健康持续下去，还要靠企业盈利改善。”他说。
他认为，目前沪深300指数 成份股2015年动态市盈率已回升至14.7倍，这已是五年来的平均水平，说明蓝筹股的估值修复已近尾声；而且透过散户追加资金、杠杆融资等渠道进入的增量资金规模亦在放缓，显示流动性宽松带来的短期推动力量正在减弱。
在他眼中，未来A股大盘面临的潜在利好，第一是3月至4月间国内基建投资增速有望上升，这将对企业盈利有短期刺激作用。去年11月起银行信贷明显增加，以及近期国家发改委批复了大量基建项目，这两方面因素均有可能刺激一季度的新开工项目大量增加。
中期利好有可能表现为企业盈利持续复苏，他分析说，降息将促使企业融资成本下降，一旦未来国内企业的融资成本低于企业息税折旧摊销前利润率（EBITDA Margin），企业投资意愿将上升，这将增加国内工业品的需求；而且国际原油、矿石等大宗商品价格今年仍可能较为疲弱，亦将有助于降低国内企业生产成本。
基于未来国内企业盈利改善仍是概率性事件，因此他目前仍坚持此前所作出的今年沪综指 在3,000点左右的判断，并不立即上调目标位。
沪综指周一收报3,229.32点，跌1.7%。自去年11月22日中国央行两年来首次降息后，A股出现一波快速上涨行情，在一个半月时间内，沪综指累计涨幅达三成。
瑞银证券中国股票（H股）策略分析师陆文杰预计，基于国企改革、企业融资成本结构性降低等因素，H股今年仍将是小牛市。不过占H股盈利总额八成以上的银行、石油和通讯三大板块，今年净利增长预期均较有限，因此H股今年不太可能出现三成以上涨幅的大牛市。
陆文杰预计2015年底恒生国企指数 在12,500点左右，MSCI中国指数在73点，这较目前仅有5%左右的涨幅。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。