投行观点：A股流动性牛市已结束，期待盈利改善继续提振大盘--瑞银

路透上海1月12日 - 国际知名投行瑞银的中国合资券商瑞银证券首席策略分析师陈李周一表示，因流动性趋于宽松而引发的本轮A股牛市行情已基本结束，未来期待企业盈利改善等利好来推动市场继续上行。

他在瑞银大中华研讨会的媒体会上指出，今年A股市场看好的主题包括，因降息降准受益的银行股、因A股有望加入国际指数而受益的蓝筹股、国企改革题材、走出去战略受益板块；建议投资者对消费板块持谨慎态度，远离高估值的小盘股。

“靠钱推动的人造牛市并不会长久，A股这轮牛市要健康持续下去，还要靠企业盈利改善。”他说。

他认为，目前沪深300指数 成份股2015年动态市盈率已回升至14.7倍，这已是五年来的平均水平，说明蓝筹股的估值修复已近尾声；而且透过散户追加资金、杠杆融资等渠道进入的增量资金规模亦在放缓，显示流动性宽松带来的短期推动力量正在减弱。

在他眼中，未来A股大盘面临的潜在利好，第一是3月至4月间国内基建投资增速有望上升，这将对企业盈利有短期刺激作用。去年11月起银行信贷明显增加，以及近期国家发改委批复了大量基建项目，这两方面因素均有可能刺激一季度的新开工项目大量增加。

中期利好有可能表现为企业盈利持续复苏，他分析说，降息将促使企业融资成本下降，一旦未来国内企业的融资成本低于企业息税折旧摊销前利润率（EBITDA Margin），企业投资意愿将上升，这将增加国内工业品的需求；而且国际原油、矿石等大宗商品价格今年仍可能较为疲弱，亦将有助于降低国内企业生产成本。

基于未来国内企业盈利改善仍是概率性事件，因此他目前仍坚持此前所作出的今年沪综指 在3,000点左右的判断，并不立即上调目标位。

沪综指周一收报3,229.32点，跌1.7%。自去年11月22日中国央行两年来首次降息后，A股出现一波快速上涨行情，在一个半月时间内，沪综指累计涨幅达三成。

瑞银证券中国股票（H股）策略分析师陆文杰预计，基于国企改革、企业融资成本结构性降低等因素，H股今年仍将是小牛市。不过占H股盈利总额八成以上的银行、石油和通讯三大板块，今年净利增长预期均较有限，因此H股今年不太可能出现三成以上涨幅的大牛市。